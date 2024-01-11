Клопп — о Нуньесе: не знаю, как объяснить ситуацию с Дарвином и его реализацией

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выступление Дарвина Нуньеса в полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Фулхэмом» (2:1).

«Он выдающийся. Первый год он адаптировался, но уже играл хорошо. Он бы вышел в стартовом составе сегодня вечером, но в прошлой игре у него были судороги. Убрать Дарвина и Коди со скамейки запасных — это правильная перемена по ходу матча.

Ребята, вышедшие на замену, действительно качественные. Я не знаю, как объяснить ситуацию с Дарвином и его реализацией. Ему очень не везёт в завершении. Он всё делает правильно, но иногда не забивает. Однако он всё равно достигает своих целей и отлично играет на команду», – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, уругвайский нападающий не попал в стартовый состав «Ливерпуля» на матч с «Фулхэмом», но вышел со скамейки запасных на 56-й минуте при счёте 0:1 в пользу «дачников». Игрок отметился двумя результативными передачами на Кёртиса Джонса и Коди Гакпо, благодаря чему мерсисайдцы одержали домашнюю победу в первой игре двухматчевого противостояния.

Ответная встреча полуфинала Кубка английской лиги пройдёт в Лондоне 24 января в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне Дарвин Нуньес сыграл во всех турнирах за «Ливерпуль» в 30 матчах, в которых забил восемь голов и отдал 10 результативных передач.

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