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«Я верю, что VAR можно улучшить». Анчелотти — о возможности услышать переговоры судей

«Я верю, что VAR можно улучшить». Анчелотти — о возможности услышать переговоры судей
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Главный тренер «Реала» (Мадрид) Карло Анчелотти высказался о возможности услышать разговоры VAR.

«Я верю, что VAR можно улучшить. Я всегда говорю, что она должна быть поддержкой для рефери. Я думаю, что это хорошая вещь, ее можно улучшить, хорошо, но для нас это ничего не меняет», — приводит слова Анчелотти Revelo.

VAR — это помощники судьи в футболе, использующие технологию видеоповторов. Система видеопомощи судьям была официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.

Просмотр эпизодов проходит в видеооперационной комнате, где работают видеопомощник судьи (VAR), ассистент видеопомощника судьи (Assistant VAR) и оператор видеоповторов (Replay operator).

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