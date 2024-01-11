Агент: хочется, чтобы в «Зените» Ахметов оправдал надежды и закрыл рот «доброжелателям»

Ираклий Гегечкори, являющийся агентом полузащитника Ильзата Ахметова, недавно перешедшего из «Краснодара» в «Зенит», высказался о большой психологической ответственности после трансфера.

«После трансфера в «Зенит» ощущаю большую ответственность, которая ложится на меня и Ильзата. Я вообще живу в Санкт-Петербурге, у меня много друзей в руководстве клуба, в городе. Хочется, чтобы Ахметов оправдал все надежды и желания, которые есть у него, у меня и тех людей, которые к нему нормально относятся. Чтобы всем «доброжелателям» закрыл рот своей игрой», — заявил Гегечкори в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Ираклием Гегечкори читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.