Зелиньски отказал «Наполи» в продлении контракта и хочет перейти в «Интер»

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски отклонил очередное предложение о продлении контракта со стороны нынешнего клуба. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, польский хавбек дал ясно понять руководству «партенопейцев», что больше не видит себя в голубой футболке. 29-летний игрок получил предложение от «Интера» и принял решение перейти в миланский клуб летом на правах свободного агента.

Отмечается, что «Наполи» предложил Зелиньскому зарплату в размере € 5 млн («Интер», в свою очередь, готов платить хавбеку только € 4,5 млн за сезон). Однако поляк своего решения не изменил.

Зелиньски находится в «Наполи» с 2016 года. В нынешнем сезоне хавбек появлялся на поле в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с неаполитанцами рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.