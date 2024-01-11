Денис Глушаков приехал на медобследование «Ростова»

Бывший футболист «Спартака», «Химок» и ряда других клубов Денис Глушаков прибыл на медицинское обследование «Ростова» перед стартом зимних сборов. Футболист заявил, что договорился с Валерием Карпиным о тренировках в составе команды, однако конкретики по поводу подписания контракта пока нет.

«Договорились с Валерием Георгиевичем вместе потренироваться. Подпишу ли я контракт? Давайте не торопить события, посмотрим, увидим», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник Денис Глушаков покинул костромской «Спартак». Сообщалось, что российский футболист не отправился с командой на зимние тренировочные сборы в Турции.

Действующее соглашение Дениса Глушакова с костромским «Спартаком» было рассчитано до июня 2024 года.