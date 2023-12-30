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«Хлопнуть дверью красиво». Денис Глушаков рассказал, чего ждёт от 2024 года

«Хлопнуть дверью красиво». Денис Глушаков рассказал, чего ждёт от 2024 года
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Бывший полузащитник московских «Локомотива» и «Спартака», а также сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от наступающего 2024 года.

«Чего жду от 2024 года? Самое главное, чтобы было здоровье.

В футбольном плане? Хотелось бы провести хороший сезон. Пока не знаю, где и как. Но хотелось бы провести его. Есть определённые цели, задачи. Как говорится: «Хлопни дверью красиво», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, в данный момент Глушаков выступает в составе костромского «Спартака», который играет во Второй лиге. Денис успел провести семь матчей за команду, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее, в сезоне-2022/2023 Глушаков выступал за «Химки» и «Пари Нижний Новгород». 36-летний полузащитник в сумме провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нижегородским клубом истёк в конце июня этого года, стороны не стали продлевать соглашение.

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