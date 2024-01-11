Главный врач «Динамо»: Маричал и Нгамалё готовятся в своих сборных, мы с ними на связи

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал о текущем состоянии форварда команды Муми Нгамалё и защитника Николаса Маричала.

«Последний раз с Нгамалё мы общались уже в наступившем году. У него всё хорошо, он доволен тем, что находится в сборной. Он готовится так же, как и Маричал. С ним тоже постоянно на связи, его ничего не беспокоит», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 18 туров. В текущем сезоне на счету Нгамалё 21 матч во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Маричал провёл 17 игр, не отметившись результативными действиями.