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Главный врач «Динамо»: Фёдор Смолов полностью готов к началу сборов

Главный врач «Динамо»: Фёдор Смолов полностью готов к началу сборов
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии нападающего московской команды Фёдора Смолова, который переболел простудным заболеванием и пропустил заключительный матч в 2023 календарном году.

«У Смолова было простудное заболевание во время последнего матча в том году, поэтому приняли решение не везти его в Воронеж. Это могло повлечь большие проблемы. Фёдор спокойно восстановился, также начал режим индивидуальных тренировок вовремя и проделал работу в полном объёме, поэтому сейчас он полностью готов», — передаёт слова Александра Родионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Динамо» располагается на третьем месте с 32 очками.

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