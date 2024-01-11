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Анчелотти сравнялся с Зиданом по количеству матчей во главе «Реала»

Анчелотти сравнялся с Зиданом по количеству матчей во главе «Реала»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнялся с экс-наставником «сливочных» Зинедином Зиданом по количеству матчей во главе мадридского клуба. Оба специалиста провели по 263 игры.

Абсолютный рекордсмен по количеству игр у руля «Реала» — Мигель Муньос (605 матчей). Карло Анчелотти возглавил мадридский клуб во второй раз в своей карьере в 2021 году. Ранее итальянский специалист работал со «сливочными» с 2013 по 2015 год.

Под его руководством «сливочные» становились чемпионом Испании, дважды выигрывали Кубок страны, а также Лигу чемпионов. Кроме того, с Карло Анчелотти «Реал» два раза выигрывал Клубный чемпионат мира по футболу. Зидан возглавлял мадридский «Реал» с 2016-го по 2018-й и с 2019 по 2021 год.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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