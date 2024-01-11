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Игроки «Аль-Насра» Лапорт и Фофана могут вернуться в Европу

Игроки «Аль-Насра» Лапорт и Фофана могут вернуться в Европу
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Сразу два одноклубника Криштиану Роналду по «Аль-Насру» в ближайшее время могут покинуть саудовскую команду. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, защитник Эмерик Лапорт и хавбек Секо Фофана могут перебраться в один из европейских клубов. За футболистами саудовской команды наблюдают клубы из английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги и итальянской Серии А.

Напомним, оба игрока перешли в «Аль-Наср» прошлым летом. В текущем сезоне на счету Лапорта 20 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Фофана провёл 17 игр и сумел забить два мяча, а также оформил один ассист. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн и € 20 млн соответственно.

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