Игроки «Аль-Насра» Лапорт и Фофана могут вернуться в Европу

Сразу два одноклубника Криштиану Роналду по «Аль-Насру» в ближайшее время могут покинуть саудовскую команду. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, защитник Эмерик Лапорт и хавбек Секо Фофана могут перебраться в один из европейских клубов. За футболистами саудовской команды наблюдают клубы из английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги и итальянской Серии А.

Напомним, оба игрока перешли в «Аль-Наср» прошлым летом. В текущем сезоне на счету Лапорта 20 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Фофана провёл 17 игр и сумел забить два мяча, а также оформил один ассист. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн и € 20 млн соответственно.