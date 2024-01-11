В социальных сетях появились фотографии с экстренного приземления самолёта сборной Гамбии. Напомним, после девяти минут полёта экипаж воздушного судна развернулся и полетел в обратном направлении. Некоторые футболиста сборной Гамбии стали терять сознание. По данным африканских СМИ, причиной этого мог стать слишком маленький самолёт.

Фото: twitter.com/sachatavolieri

Ранее главный тренер сборной Гамбии заявлял, что если бы полёт продлился ещё 30 минут, все люди, пребывающие на борту самолёта, погибли бы.

Фото: twitter.com/sachatavolieri

Напомним, предварительное обследование выявило потерю давления и кислорода в салоне. Федерация футбола Гамбии сообщила, что работает над поиском оперативного решения, чтобы команда могла как можно скорее отправиться в Кот-д’Ивуар на континентальное первенство.