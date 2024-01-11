«Боруссия» объявила о возвращении Джейдона Санчо

Дортмундская «Боруссия» в клубных соцсетях объявила о возвращении Джейдона Санчо. Футболист покинул расположение «Манчестер Юнайтед».

«Боруссия» подошла к объявлению сделки по Санчо креативно. Вместо обычной новости клуб опубликовал пародию на официальный документ, в котором написано: «Отвечая на вопрос о ближайших планах на карьеру, Санчо заявил: „Я вернулся“.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что английский футболист присоединится к немецкому клубу на правах аренды до конца нынешнего сезона. 23-летний Джейдон Санчо перестал попадать в заявку «красных дьяволов» после конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее в своей карьере англичанин уже выступал за дортмундскую «Боруссию», откуда и перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. В нынешнем сезоне игрок провёл только три игры в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.