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Джейдон Санчо официально перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Боруссию»

«Боруссия» объявила о возвращении Джейдона Санчо
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Дортмундская «Боруссия» в клубных соцсетях объявила о возвращении Джейдона Санчо. Футболист покинул расположение «Манчестер Юнайтед».

«Боруссия» подошла к объявлению сделки по Санчо креативно. Вместо обычной новости клуб опубликовал пародию на официальный документ, в котором написано: «Отвечая на вопрос о ближайших планах на карьеру, Санчо заявил: „Я вернулся“.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что английский футболист присоединится к немецкому клубу на правах аренды до конца нынешнего сезона. 23-летний Джейдон Санчо перестал попадать в заявку «красных дьяволов» после конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее в своей карьере англичанин уже выступал за дортмундскую «Боруссию», откуда и перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. В нынешнем сезоне игрок провёл только три игры в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

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