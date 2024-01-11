Димитар Бербатов: Санчо проявил неуважение к тен Хагу, при Фергюсоне такого бы не было

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о переходе вингера «красных дьяволов» Джейдона Санчо в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, о котором официально объявили сегодня, 11 января.

«Когда вы жалуетесь и предаёте огласке то, что происходит в команде, как это было в случае с Санчо, вы проявляете некоторое неуважение к тренеру. Конечно, в такой ситуации тренер примет радикальное решение и каким-то образом накажет вас.

Если говорить о тен Хаге, проведшем один сезон на руководящей должности в «Юнайтед», то его авторитет не является таким высоким, как в своё время у сэра Алекса, верно? Поэтому есть определённая разница. Сделал бы Санчо что-то подобное, если бы сэр Алекс по-прежнему тренировал команду? Я так не думаю. Он бы не позволил себе сделать нечто подобное», — приводит слова Бербатова Daily Mail.

Напомним, в начале нынешнего сезона Санчо подверг публичной критике тен Хага за то, что тот заявил, что англичанин недостаточно выкладывается на тренировках и не включил вингера в состав на матч 4-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (3:1). После этого инцидента 23-летний футболист был выведен из состава основной команды.