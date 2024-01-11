Вратарь «Динамо» Лещук ответил на вопроc, деградирует ли российский футбол

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о том, в какой стадии развития находится российский футбол в данный момент.

«Российский футбол сегодня деградирует, прогрессирует или находится в стагнации? Тяжело сказать. Думаю, не деградирует. Нет еврокубков, чтобы посмотреть, как мы бы играли против европейских команд. Изоляция — плохо, конечно, но мы играем в своём чемпионате — в целом неплохо», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

В текущем сезоне Лещук провёл семь матчей в составе московского «Динамо» в Российской Премьер-Лиге, а также ещё четыре матча сыграл за бело-голубых в Фонбет Кубке России. «Динамо» в данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 32 очка после 18 матчей. Лидирует «Краснодар» — 38 очков.