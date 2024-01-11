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Антони Марсьяль не интересует руководство «Марселя»

Антони Марсьяль не интересует руководство «Марселя»
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«Марсель» не намерен усиливаться нападающим «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в «Олимпике» никогда не обсуждали кандидатуру 28-летнего форварда. Представители французского клуба никогда не вступали в переговоры с руководством манкунианцев. Отмечается, что боссы «красных дьяволов» на данный момент не спешат предлагать нападающему новый контракт.

Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. В текущем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 19 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о заинтересованности «МЮ» в продлении контракта с французским форвардом.

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