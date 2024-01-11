Егор Сорокин: вспоминаю свои матчи в Лиге чемпионов. Благодарен «Краснодару» за это

Центральный защитник «Рубина» Егор Сорокин вспомнил о периоде своей игровой карьеры, когда он выступал за «Краснодар».

«При переходе в «Рубин» у меня были одни мысли, сейчас двигаюсь ото дня ко дню. Мне 28 лет, ещё играть и играть, просто такой период. В такие моменты вспоминаю Лигу чемпионов – я благодарен «Краснодару» за то, что играл там. Это незабываемые ощущения, которые я буду помнить всю жизнь. Когда ты выходишь на выездной матч, слышишь гимн Лиги чемпионов, маленький восьмилетний Егор внутри тебя говорит: «Слушай, у тебя получилось, наслаждайся».

Верю ли я, что еще сыграю в Лиге чемпионов? Нужно быть реалистами. Скорее, нет, чем да. Но футбол – такая штука: сегодня ты никому не нужен, а потом кто-то в тебя поверит, и всё развернётся на 180 градусов.

Понимаю, что фигура тренера очень важна. Есть те, кто видит в тебе не только профессионального спортсмена, но и человека. Футболист может не играть, но тренер всё равно поддерживает с ним контакт – это важно. В какой-то момент игрок понадобится, и он за тебя горы свернёт. Отдаст всё ради победы.

Я играл в «Краснодаре» при Гончаренко, Михалыч и его помощник Ермакович в плане коммуникации – очень человечные мужики. Поддержка тренера всегда придаёт уверенности и сил. Всё, что около футбола, становится неважным», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 28-летний футболист выступал за «Краснодар» в период с 2019 по 2023 год. За это время он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. В сентябре минувшего года Сорокин присоединился к «Рубину» на правах свободного агента.