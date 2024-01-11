Сорокин: Рахимов сказал, что не видит меня в составе «Рубина». В итоге на сборы не еду

Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин объяснил, почему клуб не берёт его на зимние сборы, заявив, что главный тренер казанцев Рашид Рахимов не видит его в составе команды.

«Летом на меня вышел «Рубин» и проявил активную заинтересованность, мы быстро договорились. Руководство казанцев убедило, что я команде нужен, всё будет зависеть от меня. При переходе в «Рубин» я в два раза упал по деньгам и отказался от части компенсации за досрочное расторжение контракта с «Краснодаром» ― всё ради того, чтобы играть в футбол.

Наверное, решение было больше эмоциональным, чем на 100% обдуманным. Я не учёл все моменты. У меня какая-то пелена была перед глазами: возвращение в родной клуб, руководство настаивает – решение было принято буквально за пару дней. Близкие желали мне добра, они тоже поддались эмоциям, видя мою ситуацию в Краснодаре.

В итоге получилось не так, как я предполагал. Меня удивило, что я не попал в заявку на первый матч, сыграл на Кубок с «Ростовом», но потом опять – одна, две, три игры вне заявки… После трёх таких матчей я подошёл к тренеру. Рахимов сказал, что у меня был непростой период в «Краснодаре», что нужно прибавлять, что не видит меня в составе. Ок, я не сбавлял оборотов, тренировался на максимуме, в отпуске готовился к сборам, чтобы на них проявить себя. Но выяснилось, что на сборы меня не берут», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреемм Панковым.

Сорокин перебрался в казанскую команду в качестве свободного агента в начале сентября из «Краснодара», однако в нынешнем сезоне сыграл всего два матча в Фонбет Кубке России, где голевыми действиями не отметился.