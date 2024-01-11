Гути: Мбаппе перейдёт в «Реал», это всего лишь бизнес, в котором Перес очень хорош

Бывший футболист мадридского «Реала» Гути считает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обязательно перейдёт в «королевский» клуб, несмотря на все сложности с реализацией этого трансфера.

«Мечта Мбаппе — перейти в «Реал», а мечта «Реала», чтобы Мбаппе перешёл к ним. В конце концов, им обоим придётся договориться. Дело здесь не только в футболе, это бизнес. Но Флорентино Перес занимается им на протяжении всей своей жизни, вот почему он лучший президент «Реала».

Флорентино Перес проворачивал подобное с Фигу, Бекхэмом, Роналду, Зиданом, а сейчас он сделает это с Мбаппе. Другого варианта нет», — приводит слова Гути Marca.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе недоволен ультиматумом, который перед ним поставило руководство «Реала». Согласно нему французский нападающий должен сообщить о том, подпишет ли он контракт с мадридским клубом до конца января, или эта сделка не состоится.

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