У футболиста «Амкала» случился рецидив рака крови

Футболист медийного клуба «Амкал» Никита «Финито» Куриленко рассказал, что у него случился рецидив рака крови. Об этом он сообщил на прямой трансляции в своих соцсетях.

«У меня случился рецидив лейкоза. Трансплантация костного мозга в целом помогла, всё шло хорошо. У меня была стабильная ремиссия в течение полугода, но это вещь непредсказуемая, в любой момент могла вернуться», — сказал Куриленко на трансляции.

Напомним, ранее, в марте 2023 года, Никита Куриленко сообщил, что врачи диагностировали у него рак крови, от которого он восстанавливался в течение последующего времени в том числе с помощью трансплантации костного мозга. Позже Куриленко сообщил, что успешно вылечился, но, к сожалению, произошёл рецидив болезни.

В сезоне‑2022/2023 любительские клубы впервые получили возможность выступить в ФОНБЕТ Кубке России. В первом же сезоне «Амкал» смог пройти два этапа отборочного раунда Пути регионов. В розыгрыше Кубка России сезона‑2023/2024 «Амкал» преодолел первый раунд Пути регионов, проиграв во втором раунде в серии пенальти «Текстильщику» (0:0, 3:4 — пен.).