Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Медиафутбол умирает». Вратарь «Динамо» сравнил Медиалигу с «Домом-2»

«Медиафутбол умирает». Вратарь «Динамо» сравнил Медиалигу с «Домом-2»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук раскритиковал медиафутбол, также сравнив его со скандально известным в своё время телешоу «Дом-2».

«Медиафутбол потихоньку умирает. Ажиотаж пропал, который был в прошлом году. Про Амкал и 2DROTS будут говорить больше, а остальные команды не настолько интересны. Ради чего смотреть медиафутбол? Как они выбегают на поле? На хайп? Я люблю футбол за эмоции на поле, за голы, мастерство, а в медиафутболе больше скандалов — это неинтересно, это не про спорт. Был «Дом-2» — там тоже скандалы были, как в медиафутболе, его можно было смотреть.

Суперкрасивого футбола в МФЛ нет, играют в типо «бей-беги». Хочется смотреть на умный футбол, достойный», — приводит слова Лещука телеграм-канал «Крысева».

Напомним, в Фонбет Кубке России в этом сезоне участвовали три медийные команды. 2DROTS вылетел в 1/32 финала, проиграв «Химкам» (0:2), «Амкал» в 1/128 финала уступил «Текстильщику» (0:0, 3:4 в серии пенальти), а «Родина Медиа» вылетела в стартовом раунде после поражения от «Динамо» из Вологды со счётом 0:3.

Материалы по теме
Вратарь «Динамо» ответил, где круче жить, в Москве или в Америке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android