«Медиафутбол умирает». Вратарь «Динамо» сравнил Медиалигу с «Домом-2»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук раскритиковал медиафутбол, также сравнив его со скандально известным в своё время телешоу «Дом-2».

«Медиафутбол потихоньку умирает. Ажиотаж пропал, который был в прошлом году. Про Амкал и 2DROTS будут говорить больше, а остальные команды не настолько интересны. Ради чего смотреть медиафутбол? Как они выбегают на поле? На хайп? Я люблю футбол за эмоции на поле, за голы, мастерство, а в медиафутболе больше скандалов — это неинтересно, это не про спорт. Был «Дом-2» — там тоже скандалы были, как в медиафутболе, его можно было смотреть.

Суперкрасивого футбола в МФЛ нет, играют в типо «бей-беги». Хочется смотреть на умный футбол, достойный», — приводит слова Лещука телеграм-канал «Крысева».

Напомним, в Фонбет Кубке России в этом сезоне участвовали три медийные команды. 2DROTS вылетел в 1/32 финала, проиграв «Химкам» (0:2), «Амкал» в 1/128 финала уступил «Текстильщику» (0:0, 3:4 в серии пенальти), а «Родина Медиа» вылетела в стартовом раунде после поражения от «Динамо» из Вологды со счётом 0:3.