В «Алании» отреагировали на информацию о возможном проведении ретроматча со «Спартаком»

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев прокомментировал информацию о том, что РФС планирует организовать ретроматч между московским «Спартаком» и владикавказской командой.

«Действительно, такая идея возникла в ходе беседы с представителями РФС. Мы хотим подарить нашим болельщикам футбольный праздник и заодно протестировать готовность стадиона перед официальными играми.

Наши болельщики заслуживают этого. Тем более это будет не просто обычная встреча, а целое мероприятие перед важным событием для нашей республики — открытием стадиона «Спартак», — приводит слова Сиукаева Metaratings.

Напомним, ранее Кирилл Терешин, руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, рассказал, что встреча должна стать матчем открытия стадиона «Спартак» во Владикавказе. В данный момент стадион находится на реконструкции, «Алания» играет домашние матчи в Грозном.