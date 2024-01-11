Владислав Радимов жёстко раскритиковал вратаря «Динамо» за слова про медиафутбол

Бывший футболист «Зенита» и сборной России, а также главный тренер медийной команды «Чисто Питер» Владислав Радимов раскритиковал вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука за слова про медиафутбол. Напомним, Лещук раскритиковал медиафутбол, также сравнив его со скандально известным в своё время телешоу «Дом-2».

«Игорь Лещук, который к 28 годам провёл 28 же матчей в РПЛ, внезапно решил рассказать про медиафутбол. Якобы много хайпа и скандалов там.

И это рассказывает человек, который торгует футболками с надписью «Вообще похер»?

Это рассказывает человек, который совершенно подлейшим образом плевал в спину ушедшему тренеру и подлизывался к новому, который за неделю «поставил игру» команды?

Это рассказывает тот, кто после матча с медиакомандой «Амкал» ради хайпа кидал торт в лицо Егора Крида?

Но самое смешное, что про скандальность Медиалиги рассуждает тот, кто весной попадал в ленты новостей исключительно из-за скандалов в семье?

Честно, если собрать новости про Игоря Лещука за последний год-два, то можно составить полноценный анамнез для психиатра!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне Лещук провёл семь матчей в составе московского «Динамо» в Российской Премьер-Лиге, а также ещё четыре матча сыграл за бело-голубых в Фонбет Кубке России. «Динамо» в данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка после 18 матчей. Лидирует «Краснодар» — 38 очков.