Мохамед Салах: горжусь, что являюсь самым результативным африканцем в истории АПЛ

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своих впечатлениях от многолетних выступлений в английской Премьер-лиге.

«Это то, о чём я всегда думаю. Мне нравится играть в чемпионате Англии. Ощущение, как будто бы ребёнок исполнил свою мечту. Особенно сильно меня заставляет гордиться тот факт, что я стал самым результативным африканским игроком в Премьер-лиге. Это многое значит для меня, в том числе и то, что я смог побить рекорд Дидье Дрогба. Я счастлив, что мне удалось поиграть с ним. Он больше, чем просто нападающий», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Напомним, Салах побил рекорд Дидье Дрогба по результативности среди африканских футболистов, выступавших в АПЛ, в 2021 году. Ивуарийский нападающий, игравший за «Челси», в 254 матчах в чемпионате Англии забил 104 мяча. В свою очередь, на текущий момент Салах сыграл в 251 матче в АПЛ, в которых забил 153 гола. Египетский футболист выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.