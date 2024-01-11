«Ювентус» — «Фрозиноне»: хозяева увеличили своё преимущество до двух мячей

В эти минуты матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2023/2024, в котором встречаются туринский «Ювентус» и «Фрозиноне». Команды играют на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, Италия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 23:00 мск.

На 38-й минуте форвард сборной Польши Аркадиуш Милик увеличил преимущество «Ювентуса» до двух мячей.

В нынешнем сезоне эти команды уже встречались между собой в рамках итальянской Серии А. В матче 17-го тура, который состоялся 23 декабря 2023 года, «Ювентус» одержал победу над «Фрозиноне» со счётом 2:1.

Напомним, в раунде 1/8 финала «Ювентус» разгромил «Салернитану» со счётом 6:1, а «Фрозиноне» не оставил шансов действующему чемпиону Италии «Наполи», победив со счётом 4:0.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.