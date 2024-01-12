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С сезона-2024/2025 в Саудовской Аравии начнёт действовать новый лимит на легионеров

С сезона-2024/2025 в Саудовской Аравии начнёт действовать новый лимит на легионеров
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В Про-Лиге Саудовской Аравии со следующего сезона начнут действовать новые правила по заявке футболистов. Отметим, что изменения коснутся как заявки легионеров, так и местных игроков. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Ниже представлен полный список изменений, которые вступят в силу с сезона-2024/2025:

— восемь иностранных игроков могут быть заявлены без возрастных ограничений;
— два дополнительных иностранца, родившихся в 2003 году или позже;
— каждый клуб должен зарегистрировать одного саудовского игрока, родившегося в 1998 году или позже;
— только 8/10 зарегистрированных иностранцев могут играть в одном матче. Все 10 могут играть в кубковых соревнованиях;
— размер заявки команды сокращён с 30 до 25 футболистов.

Ранее сообщалось, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), финансирующий четыре ведущих клуба («Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли»), ввёл лимиты на зимние трансферы.

Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии
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