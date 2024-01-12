«Сантос» объявил об аренде Педриньо из «Локомотива»

Бразильский «Сантос» официально объявил об аренде полузащитника Педро Габриэла у московского «Локомотива». Соглашение рассчитано до декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что всю заработную плату игрока будет платить «Сантос».

Фото: ФК «Сантос»

24-летний бразилец является воспитанником «Оэсте», откуда отдавался в аренду в «Айдакс» и «Атлетико Паранаэнсе», а потом был выкуплен им, однако через год вернулся обратно в «Оэсте».

Затем полузащитник перебрался в «РБ Брагантино». Оттуда его отдавали в аренду в «Америку», а осенью 2022 года он перешёл в стан железнодорожников. Контракт игрока с московской командой рассчитан до лета 2026 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, трансфер обошёлся «Локомотиву» в € 3,5 млн.