Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сантос» объявил об аренде Педриньо из «Локомотива»

«Сантос» объявил об аренде Педриньо из «Локомотива»
Комментарии

Бразильский «Сантос» официально объявил об аренде полузащитника Педро Габриэла у московского «Локомотива». Соглашение рассчитано до декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что всю заработную плату игрока будет платить «Сантос».

Фото: ФК «Сантос»

24-летний бразилец является воспитанником «Оэсте», откуда отдавался в аренду в «Айдакс» и «Атлетико Паранаэнсе», а потом был выкуплен им, однако через год вернулся обратно в «Оэсте».

Затем полузащитник перебрался в «РБ Брагантино». Оттуда его отдавали в аренду в «Америку», а осенью 2022 года он перешёл в стан железнодорожников. Контракт игрока с московской командой рассчитан до лета 2026 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, трансфер обошёлся «Локомотиву» в € 3,5 млн.

Материалы по теме
«Локомотив» сделал предложение по покупке защитника «Страсбурга» — Le Parisien
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android