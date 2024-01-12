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«Интер» летом хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» свободным агентом

«Интер» летом хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» свободным агентом
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«Интер» интересуется нападающим «Манчестера Юнайтед» Антони Марсьялем, сообщает Football Italia.

По информации источника, миланский клуб рассматривает 28-летнего футболиста, как потенциальный трансфер на лето, так как в июне 2024 года у француза заканчивается контракт с «МЮ» и он вероятнее станет свободным агентом.

Марсьяль сможет подписывать соглашение с новым клубом со следующего месяца, на что и рассчитывает «Интер». Также на нападающего претендуют марсельский «Олимпик» и «Фенербахче».

Марсьяль перешёл в «МЮ» из «Монако» в сентябре 2015 года. Сумма трансфера составила € 60 млн. Transfermarkt оценивает француза в € 15 млн.

В нынешнем сезоне Марсьяль сыграл 19 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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