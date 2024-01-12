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Тюкавин: «Динамо» — теневой претендент на титул РПЛ в этом сезоне

Тюкавин: «Динамо» — теневой претендент на титул РПЛ в этом сезоне
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин назвал свой клуб теневым претендентом на победу в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, бело-голубых не стоит списывать со счетов, ведь завоевание титула выглядит вполне реально.

«Конечно, «Динамо» можно назвать теневым претендентом на титул в этом сезоне РПЛ. Нас вообще не нужно списывать со счетов. Я думаю, что золото чемпионата для «Динамо» реально. Всё будет зависеть от того, как мы подготовимся на сборах», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету бело-голубых 32 очка после 18 матчей чемпионата. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар» — у «быков» 38 очков в активе.

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