Защитник «Динамо» Скопинцев: нравятся сборы в Катаре — там есть всё для топовой подготовки

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, что ему нравится проводить зимние учебно-тренировочные сборы в Катаре.

«Первый сбор у нас в Катаре, там уже несколько раз были с «Динамо». Нравится эта страна: хороший климат и условия, есть всё для топовой подготовки к продолжению сезона», — сказал Скопинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, бело-голубые вышли из отпуска в четверг, футболисты прошли углублённое медицинское обследование. В субботу, 13 января, команда отправится на сборы в Катар.

В данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету бело-голубых 32 очка после 18 матчей чемпионата. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар» — у «быков» 38 очков в активе.