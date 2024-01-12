Форвард «Реала Сосьедад» покинул расположение сборной Нигерии и пропустит Кубок Африки

Нигерийский нападающий испанского «Реала Сосьедад» Умар Садик получил травму и покинул расположение национальной команды. Футболист пропустит Кубок африканских наций, сообщает пресс-служба сборной Нигерии.

Вместо 26-летнего Садика на турнир отправится 29-летний нападающий турецкого «Трабзонспора» Пол Онуачу.

«Реал Сосьедад» приобрёл Садика у «Альмерии» в последний день летнего трансферного окна 2022 года. Нападающий обошёлся клубу в € 20 млн. За свою карьеру Умар также успел поиграть за «Рому», «Специю», «Болонью», «Торино», «Бреду», «Рейнджерс», «Перуджу» и «Партизан». За сборную Нигерии футболист провёл девять матчей, в которых забил один гол. По данным интернет-портала Transfermark, стоимость игрока составляет € 16 млн.

Онуачу находится в «Трабзонспоре» на правах аренды из «Саутгемптона». В нынешнем сезоне Пол принял участие в 15 встречах турецкой Суперлиги, в которых забил девять мячей и отдал три результативные передачи.