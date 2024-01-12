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Лантратов: все видели, что было в Белгороде. Тяжёлый период для родного города

Лантратов: все видели, что было в Белгороде. Тяжёлый период для родного города
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Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов ответил на вопрос, нет ли опасений у него во время отпуска ездить в родной город — Белгород. Лантратов подчеркнул, что сейчас город переживает непростой период на фоне обострённой политической ситуации и вооружённого конфликта.

«Нет ли опасений сейчас ездить в Белгород? Здесь особо нечего комментировать. Вы сами всё видели, что было перед Новым годом и в новогодние праздники. Был непростой период, тяжёлый для города. Много людей пострадало и погибло. Дай бог, чтобы такого не было», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в результате ракетного обстрела Белгорода, произошедшего 30 декабря, погибли 25 человек.

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