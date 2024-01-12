Лантратов: во вратарской бригаде «Локомотива» хорошая атмосфера, за неё отвечает Гиля

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов рассказал об атмосфере во вратарской бригаде железнодорожников. По его словам, ответственный за атмосферу — опытный вратарь Маринато Гильерме.

«У нас хорошая атмосфера во вратарской бригаде. За атмосферу отвечает Гиля (Гильерме. — Прим. «Чемпионата») как старший товарищ», — передаёт слова Ильи Лантратова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, московский «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.