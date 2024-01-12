Гари Невилл: сейчас АПЛ более привлекательна, чем 20 лет назад

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что английская Премьер-лига со временем стала более интересным соревнованием.

«Команды Премьер-лиги сейчас бьются друг с другом и играют первым номером. 20 лет назад у нас хватало команд, которые играли в уродливый футбол, пытаясь просто сдержать соперника на поле. Сейчас почти каждая команда лиги пытается играть первым номером, пытается сохранить владение мячом, забивать и выигрывать матчи. Все мыслят наперёд.

10-15 лет назад такого не было. Это демонстрирует, насколько адаптировалась игра. Все мы от этого только выиграли, потому что такой футбол является более привлекательным. Да, бывают матчи, в которых команды не забивают друг другу, но чаще мы видим игры с множеством опасных моментов, голов. Игроки стараются», — приводит слова Невилла Sky Sports.