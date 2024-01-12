Рахимов рассказал, приближает ли работа экспертом на ТВ к должности в РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о возможной пользе в работе телевизионным экспертом в поиске работы в футбольном клубе.

«Приближает ли работа экспертом на телевидении тренера к получению работы в Премьер-Лиге? Как профессионал я считаю, что нет. Но я думаю, что многие руководители клубов смотрят на это и делают какие-то свои определённые выборы.

Держал ли я в голове это? Мне уже это не надо. Для чего мне это? Я для себя это никогда не считал таким плацдармом», — сказал Рашид Рахимов в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, первую часть сезона-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге казанский «Рубин» под руководством Рашида Рахимова завершил на седьмом месте, набрав 28 очков в 18 матчах.