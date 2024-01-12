Нападающий «Зенита» Сергеев рассказал, как провёл отпуск

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о том, как проводил время в отпуске. Сегодня, 12 января, футболисты сине-бело-голубых продолжили проходить медосмотр.

«В отпуске мне удалось отдохнуть. Побывал дома у родителей: и в городе, и на даче. С друзьями увиделся. Провёл время в близком кругу, так что всё отлично. Набрался сил и уже готовлюсь ко второй части сезона.

Во время отпуска занимался в тренажёрном зале и на футбольном поле: выходил играть с друзьями. Другими видами спорта тоже занимался. Самое главное, что поддерживал форму», – сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Зенит» находится на втором месте с 36 очками и является главным преследователем лидера чемпионата – «Краснодара», у которого 38 очков.