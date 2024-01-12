Два европейских гранда заинтересованы в покупке центрального защитника «Фейеноорда»

Французский «ПСЖ» и английский «Ливерпуль» проявляют заинтересованность в том, чтобы приобрести 26-летнего центрального защитника нидерландского «Фейеноорда» Давида Ганцко. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Фейеноорд» готов продать Ганцко за € 45 млн. При этом нидерландцы не хотят отпускать словацкого футболиста нынешней зимой, предпочитая дождаться летнего трансферного окна.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник «Фейеноорда» принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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