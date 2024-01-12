Тен Хаг настаивает на покупке игрока «Аякса», в котором он видит замену Марсьялю

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг изъявил желание того, чтобы руководство «красных дьяволов» приобрело 21-летнего нападающего «Аякса» Брайана Бробби. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, нидерландский специалист рассматривает Бробби в качестве замены форварду Антони Марсьялю, контракт которого с «Манчестер Юнайтед» истекает грядущим летом.

Подчёркивается, что по экономическим причинам в нынешнее трансферное окно английский клуб может взять 21-летнего футболиста только в аренду, а уже летом предпринять попытку по его покупке.

Напомним, в нынешнем сезоне Бробби принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.