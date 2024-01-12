Бубнов считает, что при желании Алексей Миранчук без проблем найдёт команду в Серии А

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о выступлениях российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

«У полузащитника «Аталанты» далеко не всё получается в Италии. Адаптация к новым реалиям затянулась, и не факт, что ему когда-то удастся вписаться в игровую схему Гасперини, чтобы стать неприкасаемым футболистом основного состава. В первую очередь, у Алексея большие проблемы с игрой в обороне.

С учётом того, что Миранчук уже привык к итальянскому чемпионату, можно смело утверждать, что при желании он без проблем найдёт команду в Серии А. В том же «Торино» наверняка не против вернуть футболиста, который ярко проявил себя в прошлом сезоне. Вопрос в том, захочет ли сейчас отпускать игрока «Аталанта», ведь он стал результативно действовать в последнее время», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне итальянской Серии А 28-летний Алексей Миранчук провёл 10 матчей, в которых забил один мяч и оформил две голевые передачи. Также на счету полузащитника две игры, один гол и одна результативная передача в Кубке Италии. Кроме того, в четырёх играх Лиги Европы он оформил один ассист. Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году.