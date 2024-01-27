«Барселона» — «Вильярреал»: где и во сколько смотреть матч, прямая трансляция игры Ла Лиги

Сегодня, 27 января, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся местная «Барселона» и «Вильярреал» из одноимённого города. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
В минувшем туре на последних минутах вырвала победу у «Бетиса» (4:2), дважды забив после 90-й минуты. Хет-триком у сине-гранатовых отметился Ферран Торрес, который также отдал голевую передачу на Жоау Феликса. Сейчас команда Хави занимает в турнирной таблице третье место, набрав 44 очка в 20 матчах.
«Вильярреал» же упустил победу над «Мальоркой» (1:1), пропустив на 90+1-й минуте. Сейчас «жёлтая субмарина» идёт в турнирной таблице на 14-м месте, набрав 20 очков.
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