«Барселона» — «Вильярреал»: где и во сколько смотреть матч, прямая трансляция игры Ла Лиги

Сегодня, 27 января, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся местная «Барселона» и «Вильярреал» из одноимённого города. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

В минувшем туре на последних минутах вырвала победу у «Бетиса» (4:2), дважды забив после 90-й минуты. Хет-триком у сине-гранатовых отметился Ферран Торрес, который также отдал голевую передачу на Жоау Феликса. Сейчас команда Хави занимает в турнирной таблице третье место, набрав 44 очка в 20 матчах.

«Вильярреал» же упустил победу над «Мальоркой» (1:1), пропустив на 90+1-й минуте. Сейчас «жёлтая субмарина» идёт в турнирной таблице на 14-м месте, набрав 20 очков.

Не пропустите! Полную трансляцию матча испанской Премьеры и хайлайты смотрите эксклюзивно в Okko.

* Реклама. 18+

Рекламодатель: ООО «ОККО»

ERID: 2Ranyo5zUfr