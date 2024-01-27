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«Барселона» — «Вильярреал»: где и во сколько смотреть матч, прямая трансляция игры Ла Лиги

«Барселона» — «Вильярреал»: где и во сколько смотреть матч, прямая трансляция игры Ла Лиги
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Сегодня, 27 января, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся местная «Барселона» и «Вильярреал» из одноимённого города. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Испания - Примера . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 5
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 41'     0:2 Ахомаш – 54'     1:2 Гюндоган – 60'     2:2 Педри – 68'     3:2 Бейи – 71'     3:3 Гедеш – 84'     3:4 Сёрлот – 90+9'     3:5 Моралес – 90+12'    

В минувшем туре на последних минутах вырвала победу у «Бетиса» (4:2), дважды забив после 90-й минуты. Хет-триком у сине-гранатовых отметился Ферран Торрес, который также отдал голевую передачу на Жоау Феликса. Сейчас команда Хави занимает в турнирной таблице третье место, набрав 44 очка в 20 матчах.

«Вильярреал» же упустил победу над «Мальоркой» (1:1), пропустив на 90+1-й минуте. Сейчас «жёлтая субмарина» идёт в турнирной таблице на 14-м месте, набрав 20 очков.

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