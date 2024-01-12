«Бавария» проведёт матч с «Хоффенхамом» в специальной форме в память о Беккенбауэре

Мюнхенская «Бавария» сыграет матч 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхамом» в специальной форме в память о Франце Беккенбауэре. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

На груди футболистов будет написано «Спасибо, Франц».

Встреча состоится сегодня, 12 января. Начало матча — в 22:30 по московскому времени. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, 7 января бывший футболист Франц Беккенбауэр ушёл из жизни в возрасте 78 лет. Во время игровой карьеры Беккенбауэр выступал за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Он по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Германии.