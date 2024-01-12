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Экс-судьи Ла Лиги отрицают факт подсуживания «Барселоне» по указу Негрейры

Экс-судьи Ла Лиги отрицают факт подсуживания «Барселоне» по указу Негрейры
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Несколько судей, работавших в испанской Примере, подверглись допросу со стороны Гражданской гвардии Испании, в ходе которого каждый из них заявил, что бывший вице-президент судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейра не оказывал на них давления для того, чтобы они принимали решения в пользу «Барселоны». Об этом информирует La Vanguardia.

Сообщается, что известный испанский экс-судья Матеу Лаос заявил о невозможности влияния Негрейры на конкуренцию в Ла Лиге путём давления на арбитров.

В свою очередь, бывший судья Итурральде Гонсалес также подтвердил непричастность Негрейры к результатам сине-гранатовых, добавив, что, на его взгляд, выплаты «Барселоны» для экс-чиновника в конечном итоге предназначались для обогащения самих руководителей каталонского клуба.

Рефери Нуньес Фернандес заявил, что «крайне тяжело убедить профессионального судью испортить соревнование».

Напомним, «Барселона» обвиняется в том, что она на протяжении нескольких лет платила Негрейре за то, чтобы он заставлял судей Ла Лиги принимать решения в пользу сине-гранатовых. В ответ на эти обвинения каталонцы заявили, что Негрейра лишь составлял для них технические отчёты, которые касались молодых испанских игроков и некоторых аспектов судейства.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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