Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Что-то изменилось во мне». Гаттузо — о влиянии на него «Барселоны» с Роналдиньо в составе

«Что-то изменилось во мне». Гаттузо — о влиянии на него «Барселоны» с Роналдиньо в составе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Милана» Дженнаро Гаттузо, ныне являющийся главным тренером «Марселя», рассказал, как на его восприятие футбола повлияла «Барселона» в тот период времени, когда за неё выступали полузащитники Хави, Андреас Иньеста, а также нападающие Роналдиньо и Лионель Месси.

«Когда мне было 27-28 лет, мы играли с «Барселоной», в составе которой были Хави, Иньеста, Роналдиньо, Месси. После того матча во мне что-то изменилось. В играх с ними я пробегал марафон и при этом касался мяча всего три или четыре раза. Мы не понимали, что происходит.

У нас в команде было четыре защитника, а у них была ложная «девятка», и они имели численное преимущество на всех участках поля. В тот момент я начал понимать, почему наше тогдашнее мышление не приносило нам плодов, на которые мы надеялись. С тех пор я действительно начал интересоваться и анализировать футбол», — приводит слова Гаттузо L’Équipe.

Напомним, одним из матчей того периода является игра 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2005/2006, в которой каталонский клуб обыграл «россонери» со счётом 1:0. В ответном полуфинале команды сыграли в нулевую ничью, и «Барселона» вышла в финал, где обыграла «Арсенал» со счётом 2:1.

Материалы по теме
Гаттузо рассказал, как несколько дней ждал Гвардиолу у тренировочного центра «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android