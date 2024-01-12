«Что-то изменилось во мне». Гаттузо — о влиянии на него «Барселоны» с Роналдиньо в составе

Бывший защитник «Милана» Дженнаро Гаттузо, ныне являющийся главным тренером «Марселя», рассказал, как на его восприятие футбола повлияла «Барселона» в тот период времени, когда за неё выступали полузащитники Хави, Андреас Иньеста, а также нападающие Роналдиньо и Лионель Месси.

«Когда мне было 27-28 лет, мы играли с «Барселоной», в составе которой были Хави, Иньеста, Роналдиньо, Месси. После того матча во мне что-то изменилось. В играх с ними я пробегал марафон и при этом касался мяча всего три или четыре раза. Мы не понимали, что происходит.

У нас в команде было четыре защитника, а у них была ложная «девятка», и они имели численное преимущество на всех участках поля. В тот момент я начал понимать, почему наше тогдашнее мышление не приносило нам плодов, на которые мы надеялись. С тех пор я действительно начал интересоваться и анализировать футбол», — приводит слова Гаттузо L’Équipe.

Напомним, одним из матчей того периода является игра 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2005/2006, в которой каталонский клуб обыграл «россонери» со счётом 1:0. В ответном полуфинале команды сыграли в нулевую ничью, и «Барселона» вышла в финал, где обыграла «Арсенал» со счётом 2:1.