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34-летний игрок «Тоттенхэма» Перишич может вернуться в Хорватию

34-летний игрок «Тоттенхэма» Перишич может вернуться в Хорватию
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Хорватский «Хайдук» работает над подписанием 34-летнего полузащитника «Тоттенхэма» Ивана Перишича. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист уже сообщил, что он готов присоединиться к хорватской команде после того, как восстановится от травмы.

Напомним, Перишич является воспитанником «Хайдука».

В сентябре минувшего года стало известно, что 34-летний футболист получил разрыв крестообразных связок правого колена. На текущий момент о сроках возвращения Перишича неизвестно.

Хорватский футболист перешёл в «Тоттенхэм» из «Интера» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и 14 резльтативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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