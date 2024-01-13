Один из лидеров «Барселоны» пропустит финал Суперкубка Испании с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу не сможет сыграть в финале Суперкубка Испании по футболу с мадридским «Реалом», который 14 января пройдёт в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Sport.es.

Как сообщает источник, главный тренер сине-гранатовых Хави надеялся, что Канселу сможет восстановиться после травмы колена к финалу Суперкубка Испании. Поэтому специалист включил в заявку защитника на этот турнир. Но за два дня до игры с «Реалом» сине-гранатовые приняли решение, что рисковать здоровьем Канселу, который не до конца залечил свое повреждение, не стоит. В «Барселоне» понимают, что во второй части сезона Канселу будет важным игроком, поэтому его берегут.

Напомним, защитник «Барселоны» Жоау Канселу получил растяжения внутренней боковой связки левого колен во время матча 19-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:1).