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Главные футбольные матчи выходных, 13-15 января, финал Реал Мадрид — Барселона, Манчестер Сити, МЮ, Челси, расписание

«Реал» — «Барса» и ещё 10 самых интригующих матчей 13-15 января
Никита Паглазов
Рейтинг: 10 самых интригующих матчей 13-15 января
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Рейтинг: 10 самых интригующих матчей 13-15 января
Фото: Getty Images
1 место

«Реал» Мадрид — «Барселона»: воскресенье, 14 января, 22:00

Суперкубок Испании . Final. 1-й тур
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как закончится «эль класико» в финале Суперкубка Испании?

«Реал» и «Барселона» снова встречаются в финале Суперкубка. Ранее мадридцы обыграли «Атлетико», а каталонцы разобрались с «Осасуной». А теперь — повторение решающего матча 2023 года. Тогда «Барса» уверенно разобралась с «Реалом» — 3:1. Сейчас мадридцы выглядят куда целостнее, чем сине-гранатовые. «Реал» — фаворит встречи, но нет сомнений, что «Барса» даст бой принципиальному сопернику.

Фото: Getty Images
2 место

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: суббота, 13 января, 20:30

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
13 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» приблизится к лидирующему «Ливерпулю»?

«Манчестер Сити» не так успешен в этом сезоне, как в прошлом. Непривычно видеть «горожан» не на первой строчке. Пока что в АПЛ лидирует «Ливерпуль», а «Сити» отстаёт от команды Клоппа на пять очков, имея при этом матч в запасе. Сократить разрыв чемпион может по итогам встречи с «Ньюкаслом». «Сороки» находятся в кризисе: куча травм, пять поражений в последних шести матчах и лишь девятое место. Вроде бы простые три очка для «Сити», но дома «Ньюкасл» способен дать бой.

Фото: Getty Images
3 место

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: воскресенье, 14 января, 19:30

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
14 января 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: исправится ли «МЮ» за нестабильные результаты?

«Манчестер Юнайтед» сильно критикуют в последние годы. Нынешний сезон не исключение. Манкунианцам не хватает стабильности: команда чередует победы с поражениями и находится в середине таблицы. Теоретически «МЮ» ещё может побороться за место в Лиге чемпионов, но для этого нужно выдать почти идеальную вторую часть сезона. Хорошая возможность стартовать — домашний матч с «Тоттенхэмом». «Шпоры» находятся в топ-5 и борются за золото. Но команда страдает от травм, а сейчас потеряла несколько лидеров из-за Кубка Азии и Кубка Африки. Воспользуется ли «Юнайтед» шансом?

Фото: Getty Images
4 место

«Милан» — «Рома»: воскресенье, 14 января, 22:45

Италия - Серия А . 20-й тур
14 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Рома» без Моуринью даст бой «Милану»?

«Милан» чуть не лишился тренера Стефано Пиоли, но в последних турах Серии А выправил ситуацию. Хотя включиться в чемпионскую гонку с «Интером» и «Юве» уже тяжело. Но чувствовать себя уверенно в зоне ЛЧ «россонери» по силам. В этом туре «Милан» принимает «Рому». Римляне идут в середине таблицы и тяжело проходят сезон. Предстоящий матч пропустит Жозе Моуринью, дисквалифицированный из-за выходок в игре с «Аталантой». Справится ли «Рома» без португальца в гостях с «Миланом»? Шансов мало, учитывая текущую форму «волков».

Фото: Getty Images
5 место

«Аталанта» — «Фрозиноне»: понедельник, 15 января, 22:45

Италия - Серия А . 20-й тур
15 января 2024, понедельник. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Фрозиноне
Фрозиноне
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждём новых свершений от Миранчука?

Алексей Миранчук становится одним из лидеров «Аталанты»! Тренер Джан Пьеро Гасперини доверяет россиянину, а футболист в ответ забивает, отдаёт ассисты и действует полезно. Шансы на то, что Миранчук никуда не уйдёт, возрастают с каждой встречей. Классный шанс отметиться снова — матч с «Фрозиноне». Соперник «Аталанты» в последних шести встречах проиграл пять раз. Почему бы Миранчуку не огорчить «Фрозиноне»? Учитывая форму россиянина, ждём от него хайлайтов!

Фото: Getty Images
6 место

«Атлетик» Бильбао — «Реал Сосьедад»: суббота, 13 января, 20:30

Испания - Примера . 20-й тур
13 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как пройдёт первое дерби басков для Захаряна?

«Реал Сосьедад» успешно проводит сезон в Лиге чемпионов, а вот в Примере отстал от топ-5. Впереди у команды Иманола Альгуасиля важное дерби с «Атлетиком». Клуб из Бильбао идёт четвёртым, опережая соперника на шесть очков. У «Сосьедада» есть возможность подобраться к пятёрке сильнейших. А российский полузащитник Арсен Захарян впервые сыграет в жарком дерби басков. Отметится полезными действиями?

Фото: Getty Images
7 место

«Монако» — «Реймс»: суббота, 13 января, 19:00

Франция - Лига 1 . 18-й тур
13 января 2024, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Реймс
Реймс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Головин проведёт очередной мощный матч?

«Монако» после 17 туров Лиги 1 отстаёт от лидирующего «ПСЖ» на семь очков. Побороться за титул будет непросто, а вот стать вторыми реально. «Монако» потерял несколько игроков из-за Кубка Азии и Кубка Африки. В такой ситуации Александр Головин обязан тащить команду. Да и соперник в предстоящей игре подходящий. «Реймс» — середняк чемпионата Франции, поэтому монегаски обязаны побеждать. А от Головина ждём голов и ассистов!

Фото: Getty Images
8 место

«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»: суббота, 13 января, 17:30

Германия - Бундеслига . 17-й тур
13 января 2024, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Лейпциг» урежет сопернику шансы на путёвку в ЛЧ?

«РБ Лейпциг» вышел в плей-офф Лиги чемпионов и идёт в топ-4 Бундеслиги. «Быки» проводят неплохой сезон, хотя за золото побороться шансов мало. Но вот место в ЛЧ на следующий сезон зарабатывать во встречах с прямыми конкурентами — важная задача. Впереди у «РБ Лейпциг» домашний матч с «Айнтрахтом». Франкфуртский клуб отстаёт от «быков» на девять очков. Победа «Лейпцига» в предстоящем матче сильно урежет «Айнтрахту» шансы на ЛЧ. Спасёт разве что попадание Германии в топ-2 таблицы УЕФА по итогам сезона (тогда немцы получат пять мест в Лиге чемпионов).

Фото: Getty Images
9 место

«Челси» — «Фулхэм»: суббота, 13 января, 15:30

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
13 января 2024, суббота. 15:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» продолжит победную серию?

«Челси» уже вряд ли претендует на место в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона. Но побороться за путёвку в Лигу Европы ещё по силам. Тем более что «синие» в последних двух турах побеждали. Есть возможность впервые в сезоне выиграть три встречи подряд. Команда Маурисио Почеттино принимает дома «Фулхэм». «Дачники» отстают от «Челси» всего на четыре очка, так что хозяевам предстоит не самый простой матч. Но мотивация победить — отличная.

Фото: Sebastian Frej/Getty Images
10 место

Кот-д’Ивуар — Гвинея-Бисау: суббота, 13 января, 23:00

Кубок африканских наций . Группа A. 1-й тур
13 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Гвинея-Бисау
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что покажет хозяин Кубка Африки на старте турнира?

13 января стартует Кубок африканских наций. В матче открытия хозяин турнира — Кот-д’Ивуар — сыграет с Гвинеей-Бисау. Ивуарийцы — одни из фаворитов Кубка, да и состав у команды классный. Среди лидеров — Франк Кессье, Себастьен Аллер, Одилон Коссуну, Максвелл Корне, Ибраим Сангаре, Серж Орье. Мощная банда. Получится ли у Кот-д’Ивуара стартовать уверенно и подтвердить статус претендента на золото?

Фото: Getty Images
11 место

«Монца» — «Интер», суббота, 13 января, 22:45

Италия - Серия А . 20-й тур
13 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Монца
Монца
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Интер» не даст «Ювентусу» шансов подобраться к себе?

«Интер» борется за победу в Серии А с «Ювентусом». Команда Симоне Индзаги на два очка опережает «старую синьору». Впереди у «Интера» выездная встреча с «Монцей», идущей в середине таблицы. В первом круге «нерадзурри» одержали уверенную домашнюю победу — 2:0. Как сложится ситуация сейчас? «Интеру» важно побеждать, чтобы не подпускать «Юве».

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