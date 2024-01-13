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«Севилья» в концовке упустила ничью в игре с «Алавесом» в 20-м туре испанской Примеры

Сегодня в матче 20-го тура испанской Примеры сыграли «Севилья» и «Алавес». Команды встретились на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Она завершилась победой «Алавеса» со счётом 3:2.

В составе гостей в первом тайме голами отличились Науэль Тенаглия и Кике. Во второй половине хозяева ответили точными ударами Рафаэля Мира и Лукаса Окампоса (с пенальти). На 90-й минуте Рубен Дуарте принес «Алавесу» три очка.

Отметим, что в матче первого круга чемпионата Испании «Алавес» дома победил «Севилью» со счётом 4:3.

После сегодняшнего игрового дня «Алавес» занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 20 матчей. «Севилья» находится на 16-й строчке, заработав 15 очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.