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FourFourTwo представил рейтинг лучших африканских футболистов всех времён

FourFourTwo представил рейтинг лучших африканских футболистов всех времён
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Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал список лучших африканских игроков в истории в преддверии Кубка Африки. Этот рейтинг возглавил египетский нападающий Мохамед Салах. Также в топ-3 вошли два экс-форварда — Джордж Веа и Самуэль Это'О.

Топ-10 лучших африканских футболистов по версии FourFourTwo:

  1. Мохамед Салах (нападающий, Египет).
  2. Джордж Веа (нападающий, Либерия).
  3. Самуэль Это'О (нападающий, Камерун).
  4. Дидье Дрогба (нападающий, Кот-д'Ивуар).
  5. Яя Туре (полузащитник, Кот-д'Ивуар).
  6. Садио Мане (нападающий, Сенегал).
  7. Рияд Марез (нападающий, Алжир).
  8. Абеди Пеле (полузащитник, Гана).
  9. Майкл Эссьен (полузащитник, Гана).
  10. Джей-Джей Окоча (нападающий, Нигерия).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке. Он состоит из 32 позиций.

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