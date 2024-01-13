FourFourTwo представил рейтинг лучших африканских футболистов всех времён

Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал список лучших африканских игроков в истории в преддверии Кубка Африки. Этот рейтинг возглавил египетский нападающий Мохамед Салах. Также в топ-3 вошли два экс-форварда — Джордж Веа и Самуэль Это'О.

Топ-10 лучших африканских футболистов по версии FourFourTwo:

Мохамед Салах (нападающий, Египет). Джордж Веа (нападающий, Либерия). Самуэль Это'О (нападающий, Камерун). Дидье Дрогба (нападающий, Кот-д'Ивуар). Яя Туре (полузащитник, Кот-д'Ивуар). Садио Мане (нападающий, Сенегал). Рияд Марез (нападающий, Алжир). Абеди Пеле (полузащитник, Гана). Майкл Эссьен (полузащитник, Гана). Джей-Джей Окоча (нападающий, Нигерия).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке. Он состоит из 32 позиций.