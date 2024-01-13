FourFourTwo представил рейтинг лучших африканских футболистов всех времён
Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал список лучших африканских игроков в истории в преддверии Кубка Африки. Этот рейтинг возглавил египетский нападающий Мохамед Салах. Также в топ-3 вошли два экс-форварда — Джордж Веа и Самуэль Это'О.
Топ-10 лучших африканских футболистов по версии FourFourTwo:
- Мохамед Салах (нападающий, Египет).
- Джордж Веа (нападающий, Либерия).
- Самуэль Это'О (нападающий, Камерун).
- Дидье Дрогба (нападающий, Кот-д'Ивуар).
- Яя Туре (полузащитник, Кот-д'Ивуар).
- Садио Мане (нападающий, Сенегал).
- Рияд Марез (нападающий, Алжир).
- Абеди Пеле (полузащитник, Гана).
- Майкл Эссьен (полузащитник, Гана).
- Джей-Джей Окоча (нападающий, Нигерия).
С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке. Он состоит из 32 позиций.
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