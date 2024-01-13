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Кот-д’Ивуар — Гвинея-Бисау, прямая онлайн-трансляция матча Кубка африканский наций, 13 января 2024 года

Первый матч Кубка Африки! Кому достанется победа? LIVE
«Чемпионат»
Кот-д’Ивуар — Гвинея-Бисау
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Сборная Кот-д’Ивуара зарубится с командой Гвинеи-Бисау.

Привет, друзья! Сегодня, 13 января, стартует очередной розыгрыш Кубка африканский наций. В этом году турнир принимает Кот-д’Ивуар. Он пройдёт на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).

Стартовый матч турнира, естественно, пройдёт с участием сборной Кот-д’Ивуара. Её первым соперником на турнире будет команда Гвинеи-Бисау. Она в четвёртый раз подряд приезжает на Кубок Африки, но до этого никогда не выходила в плей-офф.

Что касается сборной Кот-д’Ивуара, то она дважды (1992, 2015) побеждала на турнире. А вот на прошлом турнире команду высадили на стадии 1/8 финала. Тогда она проиграла в серии пенальти Египту.

Кубок африканских наций . Группа A. 1-й тур
13 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Гвинея-Бисау
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за событиями первого матча в режиме live.

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