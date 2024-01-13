Тренер «Марселя» Гаттузо подтвердил интерес к Лоди со стороны «Аль-Хиляля»

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо подтвердил информацию о том, что французский клуб ведёт переговоры с «Аль-Хилялем» о переходе 25-летнего левого защитника Ренана Лоди в саудовский клуб.

«Да, переговоры по Лоди продолжаются. Мы не хотели рисковать, поэтому он не принимал участия в матче (Лоди не появился на поле в игре 18-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (1:1). — Прим. «Чемпионата»).

Переговоры идут, и я не могу сказать ничего больше», — приводит слова Гаттузо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Аль-Хиляль» готов предложить «Марселю» € 20 млн за трансфер футболиста.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.