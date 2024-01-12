Игрок «Марселя» Лоди в ближайшее время может стать одноклубником Неймара и Малкома

Французский «Марсель» ведёт переговоры с «Аль-Хилялем» о продаже 25-летнего левого защитника Ренана Лоди в саудовский клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Аль-Хиляль» предлагает «Марселю» € 20 млн за трансфер бразильского футболиста. Подчёркивается, что мадридский «Атлетико», за который Лоди выступал в период с 2019 по 2023 год, получит процент от этой сделки.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.